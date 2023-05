SERIE C Il Rimini si arrende a Pontedera, avanti Gubbio e Ancona

Nessuna sorpresa nel girone B, solo un po' di batticuore poi vanno avanti tutte le favorite. A cominciare dal Pontedera che liquida il Rimini in 10 minuti. Dopo 4 giri d'orologio i toscani, cui basta anche far pari, la sbloccano: Catanese rifinisce, bel sinistro in bella coordinazione di Nicastro. Il Rimini accusa e affonda subito dopo. Il giovane talento del Napoli Cioffi gira col destro nell'angolo basso. Sempre Pontedera con Catanese che al momento di colpire la cicca, poi prova a rimediarla col lob senza esito. Dal nulla l'orgoglio del Rimini con il bomber Santini che la infila di rabbia dando un senso al secondo tempo. Che in realtà potrebbe cominciare addirittura pari se l'arbitro non avesse ignorato l'intervento di Espeche su Gabbianelli parso a tutti da rigore. Ripresa con Pontedera in controllo e nel finale rosso a Santini. I padroni di casa passano il turno e vanno domenica a sfidare il Gubbio. Gubbio che pareggia al Barbetti contro la ripescata Recanatese. Pari che basta ad andare avanti, ma fin dall'inizio è chiaro come i marchigiani la vogliano giocare. Carpani trova il vantaggio, ma è fuorigioco. Il Gubbio prova a sfruttare gli spazi che si aprono. Arena si fa tutto il campo e assiste Vasquez che però viene murato. Al 31' passa la squadra di Braglia. Arena cicca la forbice, ma l'errore la aggiusta per Di Stefano. Ripresa, Recanatese che non si arrende e torna subito a galla col siluro di Giampaolo. Finale caldissimo: occasione ospite col colpo di testa di Pacciardi che fa tremare il Barbetti. Nel finale Recanatese in 10 per il secondo giallo a Yabre. Commenti irriferibili di coach Pagliari e fuori anche lui. L'Ancona rischia grosso e la rimedia all'ultimo respiro contro una Lucchese subito da battaglia. Benassai protesta e chiede il rigore, poi De Maria col sinistro va poco lontano dalla porta. L'Ancona si sveglia con Di Massimo poco lontano da palo e protesta a sua volta per il contatto da De Maria e Paolucci. Ripresa con occasionissima dorica. Il colpo di testa di Simonetti è fermato sulla linea. Poi i fuochi d'artificio finale. Ravasio appoggia per Bruzzaniti e manda Lucca in Paradiso. Che diventa inferno all'ultima mischia col colpo di testa di Mondonico. Viene giù il Del Conero e l'Ancona si regala il viaggio a Carrara.

