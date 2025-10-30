Il Rimini si arrende al Ravenna 3-0: subito eliminato al Benelli

L'esordio del Rimini nella Coppa Italia Serie C si è rivelato amaro. I Biancorossi sono stati sconfitti per 3-0 nel derby contro il Ravenna, giocato ieri sera allo Stadio Benelli, uscendo così immediatamente dalla competizione ai sedicesimi di finale. Il Ravenna, dal canto suo, accede agli ottavi. La serata è stata dominata da Stefano Okaka, schierato titolare e già protagonista nell'ultimo turno di campionato, dove aveva segnato il gol decisivo al 97' a Piancastagnaio. Okaka ha trovato ben due reti nei primi 19 minuti di gioco. I padroni di casa sono passati in vantaggio alla prima occasione utile, con Okaka che ha anticipato il portiere in uscita. Un quarto d'ora dopo, Okaka ha firmato la doppietta con un gran tiro da fuori area, favorito anche dall'aiuto del palo. Nonostante il doppio svantaggio, gli ospiti hanno provato a reagire. Alla mezz'ora, D'Agostini ha tentato la conclusione, ma il portiere Borra è intervenuto in tuffo deviando in angolo. La migliore opportunità per il Rimini è arrivata al 37': Asmussen, in area, ha colpito l'incrocio dei pali con il destro, sfiorando la rete.

Nella ripresa, il Rimini ha continuato a cercare la via del gol; Rubino ha sfiorato la rete per gli ospiti. Tuttavia, è stato il Ravenna a mettere il sigillo definitivo sul match. Al 68' Da Pozzo ha chiuso la contesa con una bella conclusione da fuori area. All'83' c'è stato spazio anche per un tentativo dell'ex Falbo, ma il portiere Gagliano è riuscito a respingere in angolo.

La sconfitta e la conseguente eliminazione costringono ora i ragazzi di D'Alesio a concentrare tutte le energie sul campionato. La prossima sfida in programma per il Rimini è fissata per sabato pomeriggio: i Biancorossi giocheranno in casa contro il Bra alle ore 17:30. I bizantini, invece, torneranno al Benelli domenica per ospitare l'Ascoli, squadra che condivide gli stessi 27 punti in classifica e occupa il secondo gradino del girone B grazie a una migliore differenza reti.







