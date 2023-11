SERIE C Il Rimini si prende il derby di Coppa (0-2)

Troise crede alla Coppa e importa 7/11 della formazione titolare, Toscano i big manco li convoca e presenta una mista di riserve e ragazzini. Piacentini la combina e Iacoponi spacca la porta, Rimini avanti dopo 8 minuti. Meglio i ragazzini di casa nel primo tempo, ospiti più esperti, Cernigoi alto. Al minuto 18 occasionissima per il pari, Giovannini manda Berti in verticale conclusione appena fuori dal palo lontano.

Ripresa con Toscano che abbassa ancora l'età media, Cernigoi prova a chiuderla e non prende la porta. Bella la combinazione biancorossa che subito dopo porta Ubaldi a girare a un soffio dal palo. Il match perde di intensità, si procede per iniziative personali. Niente o quasi quella di Piacentini. Subito dopo c'è Pierozzi a raccogliere il cross lungo, ma il suo colpo di testa non è né sponda e né tiro. Bumbu, uno degli ultimi a mollare prova da fuori, ma è quando offre la palla del pari a Chiarello a dare il meglio. C'è tutto il tempo per stoppare, sulla conclusione pigra del fantasista piomba Colombi. Ancora Bumbu alto al minuto 79 e poi Lamesta chiude la serata con 5 minuti di anticipo: scappa via a Coccolo, scavalla per metà campo e batte Siano. Il Rimini è ai quarti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: