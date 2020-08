Il Rimini si presenta e non si nasconde, si parte per vincere

Il Rimini muove i primi passi della stagione 2020-2021. Non è previsto alcun ritiro, la squadra effettuerà una doppia seduta tecnica tutti i giorni al Romeo Neri. Stadio blindato per le normative anticovid, si potrà entrare solo dopo accreditamento presso il comune. Niente ritiro dunque, alla base della decisione non ci sarebbero motivi economici ma logistici e temporali per Mastronicola il classico isolamento quindicinale mancherà soprattutto in questo momento dove i giocatori dovranno mantenere un comportamento maggiormente responsabile. Il tecnico sa benissimo quello che deve fare il Rimini in questa stagione. Il mix di tradizione, con il ritorno di diversi giocatori che hanno già indossato la maglia biancorossa e le tante novità, dovrà dare risultati immediati. Il DS Tamai è alla ricerca di una punta. Con gli stenti di Kouko, Tamai non aspetta più, contatti sempre più serrati c'è Giacomo Lucatti. Il 28enne lo scorso anno 15 presenze e 11 goal al Ghivizzano è la prima alternativa. Con il ritorno di Scotti, serviranno almeno 2 portieri under