SERIE C COPPA ITALIA Il Rimini si qualifica ai quarti. Eliminato il Vicenza nei tempi supplementari Vicenza in vantaggio su rigore con Capone. Pareggio di Cinquegrano. Nell'extra time decide Cernigoi

Il Vicenza si ferma per il secondo anno consecutivo con il Rimini in Coppa Italia, dodici mesi fa lo stop per i veneti era arrivato ai calci di rigori, in questa stagione leggermente prima, ma a qualificarsi per il turno successivo sono ancora i biancorossi rivieraschi. E si era messa anche in salita per la squadra di Buscè colma di seconde linee, quando Lepri sperona Zamparo. Per il direttore di gara con troppa veemenza. Calcio di rigore trasformato da Capone con Vitali che ha intuito ma non ci arriva.

Nel secondo tempo dentro Longobardi, Langella e Malagrida e si vede. Colpo di testa di Parigi, Massolo è prodigioso. Il portiere del Vicenza non può nulla sul colpo di testa di Cinquegrano sotto la traversa. Sul traversone di Falbo, Parigi tocca e fa sfilare, e Cinquegrano in sospetta posizione scarica dentro il pareggio. Ancora Rimini con Bellodi sempre di testa e vantaggio solo rimandato. Rischio finale per Vitali pronto a bloccare la rovesciata di Rauti. L'1-1 manda le due squadre ai supplementari, la decide Cernigoi con una giocata tutta in velocità, salta l'uomo rientra e scarica dentro il gol della qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia quando il Rimini affronterà in trasferta il 18 dicembre il Team Altamura. Allo Stadio Menti di Vicenza, Rimini batte Vicenza 2-1.

