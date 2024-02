SERIE C Il Rimini si riscatta con un poker a Recanati. Sconfitta che costa la panchina a Pagliari Dopo l'opaco derby serviva una risposta prontamente arrivata a Recanat

Sono tre punti molto importanti per un Rimini che riparte bene dopo l'opaco derby con il Cesena. Bastano quattro minuti per aprire la scatola. Il vantaggio arriva da palla inattiva, l'ultimo tocco è di Garetto. La risposta della Recanatese è immediata Carpani sfrutta il liscio di Pietrangeli sul cross dalla destra di Lipari e al quarto d'ora torna tutto in parità.

La sfida pende verso Rimini quando Malagrida al tramonto di frazione gira in porta un taglio di Tofanari. Gran bel gol e i biancorossi si rimettono in carreggiata verso i tre punti. Nella ripresa con i padroni di casa sbilanciati alla ricerca del pareggio arriva la doppietta di Morra che garantisce al Rimini tre punti essenziali per il cammino verso i play off. Il primo sul traversone di Garretto dalla sinistra, controllo e conclusione dell'attaccante che non da scampo a Meli. Nel secondo grande scavetto sotto dopo la veloce con Lamesta. Allo Stadio Tubaldi di Recanati, Rimini batte Recanatese 4-1. La sconfitta con il Rimini costa la panchina al tecnico della Recanatese Giovanni Pagliari esonerato in mattinata

