SERIE C PLAY OFF Il Rimini sorprende il Gubbio Avanti anche Juventus Next Gen e Pescara

La prima vera sorpresa di questi playoff arriva dal Girone B per merito del Rimini che ribalta classifica e pronostico eliminando il Gubbio. Che dopo un tempo a cercare il vantaggio si è limitato a controllare il pari per poi perdere nei minuti finali. Colombi protagonista per tenere i biancorossi in piedi, qui aiutato dalla traversa sulla sberla di Rosaia. Poco dopo un vero e proprio miracolo del portiere del Rimini quando con un balzo toglie dalla porta il colpo di testa di Udoh. Nella ripresa il match è molto in equilibrio e nel finale i cambi di Troise fanno saltare il banco. Cernigoi appena entrato detta il passaggio e scarica tra le gambe di Greco la palla che porta il Rimini al secondo turno. L'arrembaggio disperato del Gubbio porta solo ad una mischia con colpo di testa a salve di Mercadante.

Avanti la Next Gen che nel diluvio di Alessandria elimina l'Arezzo. Brivido per la fucilata di Guccione che fischia a lato del palo. Passerebbe la Juve con Sekulov pescato da Cerri, ma c'è il Var a pescare il fallo di Nonge in fase di recupero palla. Ripresa, Arezzo ad un capello dal vantaggio: Coccia in contropiede calcia sul palo. La partita gira a metà tempo quando Renzi entra brutto su Nonge e prende il rosso diretto. Ancora Var protagonista per ravvisare il fallo di mano di Settembrini e mandare dal dischetto Savona per l'1-0. In pieno recupero arriva il contropiede che permette a Damiani di blindare il risultato.

Avanti anche il Pescara, ma col brivido. All'alba della partita il Pontedera colpisce all'Adriatico i ragazzi di Cascione. Clamoroso l'autogol di Milani che potrebbe cambiare i destini della partita. Il pari dei padroni di casa arriva con un altro flipper innescato da un'iniziativa di Milani e finalizzato da Cuppone. Nel giro di 2 minuti il Pescara la ribalta, bella iniziativa di lato di Floriani e doppio Cuppone. Ripresa, il Pontedera non si arrende e con un bello spunto dell'appena entrato Del Pupo trova il 2-2 che da un senso al finale. E per salvare il passaggio del turno il Pescara ringrazia un grande Plizzari, decisivo su Ianesi.

