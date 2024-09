SERIE C Il Rimini svolta, poker al Perugia Seconda vittoria consecutiva per i biancorossi che vanno a vincere 4-1 a Perugia. Con doppietta di Cernigoi, gol di Ubaldi e Garetto. Umbri in 10 per l'espulsione di Matos per proteste rivolte all'arbitro alll'11° del primo tempo.

Sei punti in tre giorni e cambiano umori e classifica. Il Rimini svolta e si porta in carreggiata play off con i tre risultati utili consecutivi: il pareggio di Lucca e le due vittorie con Milan Futuro e Perugia. Buscè, ha rivitalizzato Cernigoi. Sul cross di Garetto, tenera e impacciata la difesa del Perugia e il centroavanti la mette dentro dopo soli quattro minuti. La partita è già indirizzata, ma ci pensa Matos ad indirizzarla ancora di più. Il numero 10 del Perugia si rivolge all'arbitro in maniera irriguardosa, il Direttore di Gara all'undicesimo del primo tempo, estrae il rosso, e il Perugia in stato confusionale resta in 10. Sotto di un gol e di un uomo, diventa durissima per i grifoni di Formisano.

Bartolomei su punizione prova a raddrizzare il Perugia. Colombi non è d'accordo. Di là Cernigoi e Semeraro doppia occasione Rimini, alla conclusione del centroavanti risponde Gemello, poi l'esterno calcia alto. Poco male perché il Perugia si fa male da solo: Cernigoi, nemmeno troppo potente, respinge male e corto Gemello, arriva Ubaldi, tap in, e il Rimini si porta avanti di due.

Ripresa, Cernigoi scatenato, si libera ma colpisce l'esterno della rete. È un supplizio per il grifone, completamente in balia dell'avversario: Langella schianta il palo. C'è solo il Rimini, Parigi per Cernigoi, il centroavanti sbaglia un rigore in movimento. Poco dopo arriva la doppietta per lui. Cernigoi deve solo appoggiare in rete il cross di Parigi. Reazione d'orgoglio degli umbri: prima Cisco impegna Colombi, poi il portiere si arrabbia tantissimo con i suoi per la troppa libertà concessa al numero 17 che concede qualche piccola speranza ai grifoni. Speranza che muoiono definitivamente quando Palsson si vede stoppare la conclusione destinata sotto l'incrocio dal solito Colombi. Ma i titoli di coda li mette Garetto con il bellissimo gol del poker biancorosso. Allo Stadio Renato Curi di Perugia, Rimini batte Perugia 4-1.

