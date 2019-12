MERCATO Il Rimini tessera Paramatti, il Ravenna svincola Fyda e Sabba Giro di prestiti per il Cesena.

La Serie C è ferma per sciopero ma per le romagnole è tempo di mercato. Convinto dal periodo di prova, il Rimini ha deciso di tesserare fino a giugno il difensore Lorenzo Paramatti, figlio dell'ex terzino di Bologna e Juventus Michele. Il Ravenna ha svincolato l'attaccante Fyda e il centrocampista Sabba, mentre il Cesena è vicino all'accordo col centrocampista classe 2000 Corigliano, che sarà prestato al Forlì. I bianconeri pronti a prestare anche il terzino Dell'Aquila, alla Sangiustese, e l'attaccante Bernardi, che lascerà il Cattolica per la Savignanese.



