SERIE C Il Rimini torna da Olbia con un punto Finisce 1-1 a Ragatzu risponde Santini

Il Rimini ha necessariamente bisogno di riprendere il cammino verso i play off, dopo tre sconfitte consecutive urge muovere la classifica. Gaburro schiera Vano Santini coppia d'attacco. Nell'Olbia c'è Nanni dal primo minuto, l'altro sammarinese Fabbri in campo dal 54° della ripresa. Non succede nulla per 24 minuti, poi è Michele Vano a creare scompiglio, ma senza riuscire ad indirizzare verso la porta. Tonelli in verticale, difesa dell'Olbia altissima, Santini viene a contatto con Emerson che va in scivolata, per l'arbitro sul pallone, le proteste del capocannoniere del campionato non fanno cambiare idea al direttore di gara che non concede il calcio di rigore. Ancora Rimini pericoloso sulla ripartenza, una serie di batti e ribatti, la difesa dell'Olbia si salva in qualche modo. Sulla punizione dalla trequarti esce Galeotti, la respinta finisce sui piedi di Arboleda che a portiere battuto calcia sull'esterno della rete. Al Rimini va molto bene quando Pannelli strattona Nicola Nanni in area, rigore solare, con la maglia dell'attaccante sammarinese che si allunga, ma l'arbitro non ravvisa la scorrettezza del difensore biancorosso. L'Olbia trova comunque il vantaggio con la giocata di Ragatzu, il fantasista controlla si accentra e lascia partire un destro precisissimo all'angolino. Sardi avanti con l'ex di turno, 17 presenze e 4 gol con il Rimini nella stagione 2015-2016. A ridare ossigeno a Marco Gaburro pensa il solito Santini a 5 minuti dal termine. Sul calcio di punizione dalla sinistra stacca Panelli respinge Sposito, sotto misura Santini mette dentro il suo 14° gol stagionale. Finisce così il Rimini muove la classifica dopo tre sconfitte consecutive, e panchina di Gaburro salva. Allo Stadio Bruno Nespoli di Olbia, Olbia – Rimini 1-1.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: