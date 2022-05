SERIE D Il Rimini torna in Serie C A Sasso Marconi finisce 1-1 con i gol di Mencagli per i biancorossi e Torelli per il Sasso Marconi

Il pareggio basta per la matematica e parte la festa. A distanza di due anni quando il Rimini retrocedette in D per algoritmo con 11 giornate ancora da disputare, oggi arriva la giusta ricompensa con la promozione in Serie C, matematica grazie al pareggio con il Sasso Marconi, 1-1 il risultato con i gol di Mencagli per il Rimini e Torelli per il Sasso Marconi. Con una giornata di anticipo la squadra di Gaburro sale tra i professionista in Lega Pro.

