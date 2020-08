Il Rimini tra passato e futuro. Ritornano Scotti, Valeriani e Simoncelli

Il Rimini comincia a prendere forma. Sono 8 gli arrivi ufficiali tra nuove proposte e vecchie conoscenza. Dopo sei mesi al San Nicolò Notaresco ritorna a vestire il biancorosso il portiere romano classe 1983 Francesco Scotti. Altro ritorno è quello del centrocampista 29enne Luca Valeriani. Altro volto conosciuto in casa Rimini è quello di Daniele Simoncelli, esterno di 31 anni. Ha firmato il contratto anche l'attaccante pesarese Luca Rivi, per lui 26 anni, nelle ultime due stagioni a Castelfidardo e Mestre dove è arrivato in doppia cifra (24 presenze e 10 goal). Due arrivi dalla vicina Sammaurese, ex squadra del tecnico Alessandro Mastronicola: si tratta dell'attaccante Diop, classe 99, e del centrocampista 20enne Lorenzo Lombardi. Al Rimini anche il difensore centrale, lo scorso anno al Cattolica SM Oscar Guarino. Infine dalla Folgore Caratese arriva in Romagna il difensore somalo Abel Gigli. Novità anche per il settore giovanile dove il responsabile sarà l'ex C.T della Nazionale sammarinese Under 17 Lorenzo Magi. I nuovi giocatori verranno presentati la prossima settimana.