Il Rimini travolge l'Olbia con i suoi attaccanti: doppio Santini e Vano per il 3-0

Gaburro vara il nuovo tridente offensivo, Sereni, Vano e Santini ben supportati dal centrocampo formato da Del Carro, Pasa e Tonelli. Dopo la roboante vittoria di Chiavari sono proprio questi gli esami di maturità che piacciono agli allenatori e il rimini lo supera a pieni voti. Ma andiamo con ordine. E' dell'Olbia il primo squillo, straordinaria combinazione Contini, Ragatzu, la conclusione dell'ex finisce fuori. Il Rimini costruisce con Santini sulla destra, Del Carro arriva da dietro per ricevere, Minala lo stende, per l'arbitro non ci sono dubbi calcio di rigore: Santini dagli undici metri spiazza il portiere e porta in vantaggio i biancorossi. Ancora Del Carro, tocco indietro per Laverone, preciso per Claudio Santini, colpo di testa che si alza sopra la traversa. Il raddoppio è un'autentica perla di Michele Vano. Con il fisico va a recuperare la sfera, poi piazza un sinistro nel sette. Gol bellissimo del centroavanti ex Pistoiese. Qui finisce la partita perché l'Olbia si spegne definitivamente. Vano con un'altra giocata delle sue, Gelmi in angolo. Il sipario cala definitivamente con il sombrero di Claudio Santini. Doppietta per lui e biancorossi che mandano un altro bel segnale al campionato. Nel finale Ragatzu prova se non altro a realizzare il gol della bandiera, respinto il suo piazzato da Zaccagno, ormai titolare inamovibile. Allo Stadio Romeo Neri di Rimini davanti a circa 2500 spettatori, Rimini batte Olbia 3-0.