Il Rimini travolge la Bagnolese, al Neri finisce 3 a 0

Neanche il tempo di sistemarsi in campo e il Rimini piazza il primo colpo: Simone Andreis vola sulla destra poi mette dentro un pallone sul quale si avventa Greselin e dopo 120 secondi i biancorossi conducono. Qui gli uomini di Gaburro staccano la spina un po’ troppo presto e sale la Bagnolese. Calabretti dalla distanza, Marietta vola a mettere in angolo. Soffre sulle corsie il Rimini sul traversone colpo di testa di Tzvetkov blocca Marietta. Sempre Bagnolese. Haveri stende Cortesi per l’arbitro tutto regolare con ampi cenni. Molto bravo l’esterno Mhadhbi classe 2001, palla dentro solo da spingere in porta , Marani non trova l’impatto con il pallone a non più di due metri da Corradi. Fatta sfogare senza aver subito danni il Rimini, molto più forte, piega la Bagnolese allo scadere del primo tempo. Piscitella fa quello che vuole sulla sinistra, e serve un pallone delizioso per la rifinitura di Mencagli. Al riposo è 2-0 Rimini. Poco più che un allenamento per i biancorossi nella ripresa. La Bagnolese realizza con Cortesi ma tutto annullato per fuorigioco. Il Rimini ha giocatori che non hanno nulla a che fare con la categoria, Gabbianelli sa già dove metterla, Piscitella parla la sua stessa lingua, giocata - gol e tris per un Rimini che corre verso la serie C. Allo Stadio Romeo Neri di Rimini, Rimini batte Bagnolese 3-0.