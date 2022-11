SERIE C Il RImini viaggia a casa della Reggiana capolista

Di nuovo capolista solitaria, la Reggiana elabora propositi di fuga. Sul naufragar dei quali sorveglia il Rimini che, rilanciato dal colpaccio sporco di Recanati, cerca conferme appunto a Reggio. E' una partita spartiacque per rilanciare in chiave primato la Regia oppure dire al Rimini che il periodaccio è definitivamente archiviato.

Spettatori interessati Gubbio ed Entella cui il calendario offre un sabato in casa contro San Donato e Vis Pesaro che non sembrano strutturate abbastanza per potere cercar gloria. E comunque mezzo campionato è ammassato in pochi punti e allora ecco il Cesena ad Olbia: i bianconeri hanno chiuso inaspettatamente la serie positiva contro l'Ancona e non hanno alternative a riaprirne un'altra.

E siccome nessuno è scappato via, nessuno è tagliato fuori. Meno che meno Siena e Carrarese che si sfidano al Franchi in un derby imperdibile. Dietro l'Imolese non può far sconti. Partita tra le peggiori possibili quella contro l'ondivago Pontedera che quando in giornata ha purgato anche le grandi. Tra Montevarchi e Recanatese obbligatorio battere un colpo.

