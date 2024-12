SERIE C Il Rimini vince a Campobasso con la doppietta di Parigi 2-1

Il Rimini vince 2-1 in trasferta con il Campobasso. Partita decisa dalla doppietta di Parigi che la sblocca al 9' minuto del primo tempo e raddoppia nel recupero della prima frazione di gara. Nella ripresa i padroni di casa accorciano con Di Stefano. Per il Rimini è la sesta vittoria in campionato.

