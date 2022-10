COPPA ITALIA Il Rimini vince ad Ancona Al Del Conero decide un gol capolavoro di Santini

Ancona per riscattare la sconfitta in campionato con il Montevarchi, Rimini in cerca di continuità dopo la bella vittoria con l'Alessandria. Al Del Conero, la prima emozione della sfida di Coppa Italia, arriva dopo appena 10 minuti. Rossetti centra in pieno la base del palo, sulla ribattuta Sereni insacca ma la rete viene ingiustamente annullata. Il fermo immagine chiarisce perfettamente la posizione regolare dell'attaccante romagnolo. Rimini più intraprendente. Progressione e destro di Piscitella, Vitali si distende e mette in angolo. La risposta dell'Ancona con la punizione di D'Eramo, bravo e reattivo Galeotti. Il portiere del Rimini si supera poco dopo, quando si oppone cosi alla conclusione di Mattioli. In pieno recupero, splendida azione del Rimini che porta al cross di Piscitella, prima Vitali e poi la retroguardia dell'Ancona sventano la minaccia. Il gol che decide partita e qualificazione arriva al minuto 67. Santini, appena entrato, converge al centro e lascia partire un gran destro che s'infila nell'angolo basso, alla sinistra di Vitali. Tecnica, potenza e precisione nel gol capolavoro dell'ex attaccante del Padova. Il Rimini vince, si qualifica e si regala al secondo turno, il derby con il Cesena.

