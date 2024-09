SERIE C Il Rimini vince anche ad Ascoli Terza vittoria di fila per i biancorossi. Decide una rete di Parigi.

Esonerato Massimo Carrera, l'Ascoli riparte in panchina da Cristian Ledesma. L'ex centrocampista della Lazio si affida al tandem offensivo formato da Corazza e Tremolada. Il Rimini, reduce da due vittorie consecutive e soprattutto dal brillante successo per 4-1 a Perugia, risponde con Cernigoi e Ubaldi. Al Del Duca, partita bloccata e poche emozioni nel primo tempo. Ci provano prima Cernigoi, sinistro abbondantemente fuori e poi Fiorini dalla distanza, l'esito non cambia. Dalla parte opposta, punizione di Tremolada, nessun problema per Colombi. Secondo tempo ed arriva la prima vera occasione da gol. A costruirla sono i padroni di casa. Da Tremolada a Marsura, assist per Corazza e palla salvata miracolosamente da Colombi. Intervento prodigioso del portiere biancorosso. La gara si decide al minuto 73. Azione insistita dei biancorossi, con palla che arriva a Giacomo Parigi. Destro sotto la traversa per il vantaggio del Rimini. Primo gol in campionato per l'attaccante di Antonio Buscè. Il forcing finale dell'Ascoli non produce effetti e in pieno recupero, romagnoli vicinissimi al raddoppio. Falbo da metà campo sorprende il portiere Livieri ma la palla si stampa sulla traversa. Finisce 1 a 0 per il Rimini. Marchigiani in crisi profonda, con un solo punto nelle ultime tre partite. Terza vittoria consecutiva invece per i biancorossi, che salgono a quota 11 punti, in piena zona play-off.

