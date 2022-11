COPPA ITALIA C Il Rimini vince il derby di Coppa 2-1 Contro il Cesena decide una doppietta di Santini

Il derbino di Coppa va al Rimini che con una doppietta di Santini batte il Cesena e vola a agli ottavi. Gaburro e Toscano rimescolano e le formazioni che si affrontano stravolgono le solite gerarchie. I biancorossi non rinunciano però a Santini, sarà l'uomo partita. Il match si sblocca a metà tempo d'angolo l'arbitro pesca l'abbracciatona di Lepri a Santini. Sul calcio di rigore l'attaccante finisce il lavoro. Nemmeno un minuto e ci sarebbe aria di pari, Adamo la mette, Galeotti smanaccia, Stiven Shpendi sceglie la soluzione morbida salvata sulla linea.

Secondo tempo, il Rimini tiene le posizioni senza rischiare molto e quando riparte può chiuderla. Mencagli porta in giro un tenero Lepri, Lewis guarda Santini appoggiare il 2-0. Non è l'epilogo perché tempo di metterla al centro e il reaparecido Brambilla prende il terzo tempo giusto. Cambi di qua di e di là perché se la Coppa conta zero, la partita è comunque più bello vincerla. Dall'angolo Francesconi al volo, Galeotti alla grande tiene avanti il Rimini. Il Cesena prova ancora con una telefonata di Ferrante su punizione. Proteste in pieno recupero per un braccio largo e ancora Galeotti su Udoh. I biancorossi la portano a casa, i bianconeri ripartono dal Gubbio.

