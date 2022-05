Il Rimini vince ma non basta

Il countdown è cominciato, solo questione di tempo per rivedere il Rimini tra i pro. I biancorossi non tardano molto a mettere in chiaro le intenzioni: palla filtrante di Callegaro, colpo di tacco di Tonelli per Mencagli che tutto solo appoggia in rete. Sono trascorsi 120 secondi. Aperta la scatola, la partita cambia subito fisionomia, con il Rimini in attesa di notizie dagli altri campi, anche se un po’ troppo presto, e il Seravezza a limitare i danni. Tonelli dalla distanza, Mattia Calzetta classe 2001 in angolo. Poco dopo Piscitella per Mencagli colpo di testa fuori di un niente. Rimini in controllo, Gabbianelli per Greselin pronto il radente, Mencagli anticipato per un soffio. Imperativo, chiuderla, Greselin si gira cerca l’angolo lontano ma non lo trova. Piscitella fa sempre la cosa giusta, mette in mezzo per Mencagli colpo di testa ancora una volta lontano dallo specchio. Ripresa, ancora Piscitella si accentra e lascia partire il destro che finisce largo. Poco dopo tocca a Gabbianelli con i piedi respinge Calzetta. Ci prova anche Greselin ma difetta sempre la mira. Il raddoppio arriva su azione d’angolo è Contessa a toccare per ultimo per la tranquillità Rimini. Il tris è un autogol di Zanoli sul cross di Piscitella e poco prima della mezz’ora della ripresa partita chiusa. Per la matematica certezza della Serie C serve un punto nelle prossime due. Allo Stadio Romeo Neri di Rimini, Rimini - Seravezza 3-0.