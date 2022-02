PREMIER LEAGUE Il ritorno di Roy Hodgson

Il ritorno di Roy Hodgson.

Roy Hodgson, classe '47, torna in Premier League. Lo ha scelto il Watford per sostituire Claudio Ranieri, passando da un allenatore esperto ad uno ancora più esperto. L'ex tecnico tra le altre di Inter, Liverpool, già CT di Svizzera e Inghilterra, si siede così su una panchina professionistica per la 45esima stagione della sua infinita carriera.

