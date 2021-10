SERIE C Il sabato in trasferta di Cesena e Imolese

La Reggiana ha 3 punti in più. E' l'unico ostacolo tra il Cesena e il primo posto obiettivo del quale in Romagna è vietato parlare, ma al quale in silenzio un po' si pensa. Bianconeri compatti, con un super attacco, un ottimo rendimento difensivo e tante alternative a metà campo: ora Viali guida una squadra forte che in più ritrova la sua curva mare che annunciato di tornare al suo posto. Forte di 4 vittorie nelle ultime 5 , il Cesena apre a Pesaro il programma della nona giornata. Senza Candela e Zecca, ancora ai box, il tecnico può comunque pescare l'abbondanza di un reparto coperto con almeno una coppia per ruolo. Ipotesi anche Missiroli, che seppure ancora lontano dalla miglior condizione, potrebbe trovare una maglia da titolare soprattutto se Viali decidesse un turno di riposo per il giovane Berti. Scelte da valutare anche in ottica del turno infrasettimanale di martedì. La Vis è avversario lanciato da due vittorie consecutive e un cammino superiore alle attese e le caratteristiche di attesa e ripartenza sono quelle che presuppongono pazienza per aprire la scatola.

Trasferta anche per l'Imolese, in frenata dopo l'ottimo inizio e con la necessità di ripartire dopo le due sconfitte consecutive che ne hanno bruscamente interrotto la corsa. Viaggio nell'isola, nel fortino dell'Olbia non sicuramente il posto migliore dove organizzare blitz e rinascite. I sardi, per quanto vulnerabili in trasferta, in casa ne hanno vinte 3 su 4 raccogliendo il grosso del monte punti. Calcio d'inizio alle 14,30 e poi ancora martedì al Galli con la Pistoiese. C'è tempo, ma non tantissimo.

