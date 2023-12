COPPA ITALIA SERIE C Il sammarinese Colombo ferma Ronaldo, il Rimini è in semifinale di Coppa Italia Al Menti decisivi i calci di rigore, con il portiere sammarinese che respinge la conclusione del brasiliano. Biancorossi in semifinale.

È un Rimini bello anche di notte che continua il trend positivo anche in Coppa Italia. I biancorosso romagnoli fanno il colpaccio battendo ai rigori il Vicenza detentore del trofeo al Romeo Menti. Una serata da ricordare anche per il sammarinese Colombo che tornato titolare va a respingere il rigore di Ronaldo. La trasformazione di Stanga spedisce la squadra di Troise in semifinale. A questo punto la Coppa Italia può diventare un obiettivo dei biancorossi. Vincere il trofeo vale l'accesso alla fase nazionale dei play off di serie C. Al Menti la partita è equilibrata e nel primo tempo i portieri non sono mai davvero impegnati. Il risultato resta inchiodato sullo 0-0.

Nella ripresa, migliorano le condizioni del campo, molto allentato per la pioggia. Pellegrino ci prova di testa, la sfera termina sul fondo. Dall'altra parte occasionissima Rimini che va vicino al vantaggio con Delcarro, il mancino è largo di poco. In area romagnola, Proia non trova l'impatto con il pallone sul cross dalla destra. Al 68' Vicenza in dieci, il direttore di gara espelle Rossi per un fallo a centrocampo su Delcarro. Rimini in superiorità numerica. Partita che si scalda quando quattro minuti più tardi Megelaitis entra duro su Tronchin, per l'arbitro è da giallo, proteste del Vicenza che chiedeva il rosso. All'81, Della Morte rientra da destra e calcia in porta di sinistro, Colombo respinge la conclusione. Sul corner Ronaldo direttamente dalla bandierina colpisce il palo, poi gioco fermo per fallo in attacco del Vicenza. Al 90' è ancora 0-0, si giocano i supplementari. Al minuto 106 ristabilita la parità per il secondo giallo a Gigli per il fallo su Ferrari.

Il passaggio del turno passa dai calci di rigore. Il Vicenza fallisce il secondo con Ronaldo, il Rimini è perfetto. La squadra romagnola s'impone 5-4 e dopo Gubbio, Perugia, Cesena, elimina anche il Vicenza. Semifinali in programma con gare di andata e ritorno il 24 gennaio e il 28 febbraio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: