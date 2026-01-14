SERIE D GIRONE F Il San Marino Calcio comunica un nuovo progetto in Senegal La società biancoazzurra attraverso un comunicato spiega i motivi e l'interesse per i giovani africani.

Il San Marino Calcio supera i confini e proverà a diventare un punto di riferimento nei processi di formazione, selezione e valorizzazione dei giovani talenti senegalesi.

Stando al comunicato sarebbero due i progetti: SanSenGoal e SanSenSchool. Il primo programma sarà dedicato allo sviluppo del calcio in Senegal, attraverso la formazione di giovani talenti, il rafforzamento dei percorsi tecnici e la valorizzazione delle competenze locali. Il secondo sarà sostegno dell’istruzione e della formazione in Senegal, con l’obiettivo di migliorare l’accesso all’educazione e le opportunità di crescita ed inclusione per i giovani.

L'obiettivo del Presidente Emiliano Montanari è quello di creare e costruire ponti tra Europa ed Africa ed affermarsi come modello internazionale nella crescita dei talenti e nella responsabilità sociale applicata al calcio moderno. Questo è quanto riporta il comunicato. Va sottolineato che sono già diverse le società europee e mediorientali che stanno aumentando gli investimenti in Africa, non solo acquistando talenti ma anche con progetti di sviluppo, accademie e partnership con club locali per promuovere e valorizzare il calcio africano.

