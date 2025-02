SERIE D Il San Marino Calcio ferma il Lentigione dell'ex Cassani: termina 1-1

Buon pareggio per il San Marino Calcio sul campo del Lentigione dell'ex tecnico Stefano Cassani. I biancazzurri vanno in svantaggio al 39' per effetto della rete di Leonardo Nanni ma trovano l'1-1 a due minuti dalla fine con un'autorete. I ragazzi allenati da Oberdan Biagioni restano in zona play-out con 23 punti ma fermano la quinta forza del campionato.

