14:25 Sinner torna alla vittoria: è suo il China Open 13:31 RallyLegend, misure rafforzate per sicurezza e ordine pubblico 13:07 Matteo Rossi e Lorenzo Bugli sono i nuovi Capitani Reggenti 13:01 1° ottobre: il discorso dell'Oratore Ufficiale, Maroš Šefčovič
Il San Marino Calcio muove la classifica

Dopo una settimana surreale con giocatori messi fuori rosa, il San Marino strappa a Recanati i suoi primi tre punti in campionato

di Lorenzo Giardi
29 set 2025

La sfida tra Recanatese e San Marino gira tutta sull'episodio dell'espulsione del portiere Zagaglia che vaga per il campo e stende Babbi, nuovo arrivato in casa San Marino, e da regolamento arriva il rosso diretto. Recanatese in 10 per un'ora di gioco e il San Marino ne approfitta trovando il gol grazie all'insistenza di Stickler e dopo un rimpallo, Visconti scarica dentro il vantaggio.

Il raddoppio è di Babbi e il San Marino scaccia via l'incubo dell'ultimo posto in classifica. Primi tre punti in campionato che in qualche modo devono restituire un po' di serenità ad un ambiente che -come ha detto -il tecnico Andrea Malgrati ha vissuto una settimana piena di tensioni, tra giocatori messi fuori rosa, come Alessandro Fabbri ed Enrico Pezzi, e ad alcuni che hanno lasciato la squadra come l'attaccante Matteo Rizzi, ma soprattutto alla rinuncia al capitano Filippo Fabbri, il sammarinese non è stato convocato per la partita di Recanati.

Chiaro che la vittoria di ieri potrebbe, può essere la cura giusta per riportare serenità a tutto l'ambiente . Resta il fatto che nonostante il mercato sia chiuso, il San Marino continua ad essere un porto di mare con arrivi e partenze quotidiane.




