CALCIO MERCATO

Il San Marino Calcio non ha più sammarinesi in rosa: Alessandro Tosi alla Lucchese

Dopo Filippo Fabbri ha rescisso con i biancoazzurri anche Alessandro Tosi Il Nazionale terzino sinistro Alessandro Tosi non è più un giocatore del San Marino Calcio

il 25enne Alessandro Tosi ha rescisso il contratto con la società biancoazzurra ed è sceso di categoria. La sua nuova squadra è la Lucchese, attualmente in testa al campionato di Eccellenza Girone A Toscana con 37 punti come lo Zenith Prato. I rossoneri lottano per tornare in D. Dopo la rescissione di Filippo Fabbri andato al Tropical Coriano, la squadra di Emiliano Montanari perde anche l'unico sammarinese in rosa rimasto Alessandro Tosi.

