Il San Marino Calcio tra presente e futuro

Non c'è pace in Serie D. Anche se per discorsi completamente diversi lo scorso anno ci fu il caso Pistoiese e quest'anno arriva quello relativo allo Zenith Prato. Tesseramento irregolare che è già costato una sconfitta a tavolino e potrebbe portare ad altri punti di penalizzazione appena terminata l'indagine che riguarda le partite giocate dal giocatore Tempestini.

Il San Marino Calcio si trova a + 6 sulla zona retrocessione e a -2 dalla salvezza diretta quando mancano 9 partite al termine della regular season, e di queste almeno quattro sono scontri diretti. Tutto può ancora succedere e proprio per questo fanno discutere le parole del DS Deoma al Corriere di Romagna, il quotidiano titola: Deoma non crede al San Marino. “Siamo candidati a retrocede”. Il dirigente del San Marino Calcio, aggiunge che a parlare così lo porterebbero i propri principi basati su lealtà, sincerità e professionalità. Deoma, parla ancora di danni tecnici, economici e gestionali – a suo giudizio- fatti ad agosto e continua, dichiarando che più si perde più lui prenderebbe potere.

Dichiarazioni che naturalmente non possono passare inosservate. Daniele Deoma è arrivato a San Marino a fine settembre, contratto triennale per lui, esattamente come il progetto San Marino Calcio del Presidente Montanari basato, appunto su 36 mesi. Di cose però, rispetto all'arrivo dell'ex Patron del Siena, ne sono cambiate tante.

La prima. Il San Marino Calcio non ha più una casa in territorio. La squadra biancoazzurra terminerà la stagione a Cattolica pagando l'affitto del campo, e domenica al Calbi, arriverà il Ravenna. Situazione conseguente all'inutilizzo causa impraticabilità dello Stadio di Acquaviva, tornato recentemente agibile per il calcio femminile della FSGC, ma non ancora per le partite del campionato sammarinese. Difficile prevedere quello che succederà a luglio quando il San Marino dovrà dichiarare in quale Stadio giocherà le partite in casa della stagione 2025/2026, anche perchè, stando alle frasi shock di Deoma, la squadra potrebbe tornare in Eccellenza.