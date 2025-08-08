TV LIVE ·
Il San Marino debutta a Cattolica con il Termoli nel Girone F

Diramati i calendari di Serie D Girone F. La Sammaurese in trasferta a Castelfidardo

di Lorenzo Giardi
8 ago 2025

Prima giornata domenica 7 settembre ore 15: Ancona – Ostiamare; Atletico Ascoli- L'Aquila; Castelfidardo – Sammaurese; Chieti – Fossombrone; Giulianova – Sora; Maceratese – Victor Senigallia; Recanatese – Notaresco; San Marino – Termoli; Unipomezia – Teramo.

I biancoazzurri debuttano in casa, al Calbi di Cattolica; contro il Termoli tra l'altro dell'ex tecnico del San Marino calcio stagione 2014-2015 Salvo Fulvio D'Adderio. La società molisana ha un progetto ambizioso, e anche ben strutturato. Si tratta di un programma triennale che punta a consolidare il club, nel medio termine, per provare di raggiungere traguardi importanti, come la promozione in Serie C, sogno che i tifosi termolesi inseguono da tempo. Non sarà un debutto facile per i Titani di Andrea Malgrati, in questo periodo in ritiro a Chianciano. La prima trasferta per i biancoazzurri a L'Aquila il 14 settembre. Mercoledi 24 settembre turno infrasettimanale, la trasferta ad Ancona. Prima di natale, il 21 dicembre ultima di andata, il derby con la Sammaurese. Sosta invernale dal dal 21 dicembre al 4 gennaio. La regular season terminerà il 3 maggio 2026.

In Serie D Girone D, il Tropical Coriano debutta in trasferta in toscana contro il Tuttocuoio. Prima giornata in trasferta anche per l'Imolese sempre il Toscana contro una delle favorite del Girone, la Pistoiese, passata dalla gestione tecnica dell'ex San Marino Alberto Villa ad Antonio Andreucci con Massimo Taibi Direttore Sportivo.




