Torna alla vittoria il San Marino nel derby contro lo United Riccione impegnato, come pure i Titani, nella lotta per non retrocedere. Dopo appena 5 minuti San Marino in vantaggio con Arcopinto, nella ripresa il rigore di Muro e il gol Gennari fissano il definitivo 3-0. Il match si è giocato a Castiglione di Ravenna per via dell'indisponibilità dell'impianto di Acquaviva.