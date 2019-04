Il San Marino ritrova il gol, ma non la vittoria: 1-1 col Calvina

Nello scontro salvezza in casa del Calvina il San Marino ritrova il gol, ma non la vittoria. Finisce 1-1, con entrambe le reti segnate in chiusura: bresciani in vantaggio all'81° con Triglia, seguito, due minuti dopo, dal pari del neo acquisto Morga, alla sua terza presenza in biancazzurro. In classifica non cambia nulla: il San Marino resta a +1 dalla retrocessione diretta e a -5 dalla salvezza diretta.