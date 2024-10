Quarta sconfitta consecutiva per il San Marino, battuto per 1 a 0 sul campo del Progresso nel recupero della settima giornata del campionato di serie D. La gara è stata decisa da un gol di Maltoni al 48esimo del primo tempo, San Marino che ha chiuso la partita in 10 uomini per l'espulsione all'ottantesimo di Altamura. Dopo questa sconfitta, i biancoazzurri scivolano al terz'ultimo posto, in piena zona retrocessione.