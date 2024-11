Il San Marino sprofonda sotto i colpi dell’ex Deme

Il San Marino per scacciare la crisi, il Sasso Marconi per provare a diventare la mina vagante del girone. Tante le assenze in casa biancazzura squalificato anche Cascione che sa benissimo di giocarsi molto del suo futuro sulla panchina del San Marino. La squadra del giovanissimo tecnico Ivan Pedrelli fa possesso e soprattutto va al tiro prima con l’ex Serigne Deme poi con Jassey, i due, soprattutto il primo, saranno grandi protagonisti.

Il San Marino è sterile in zona offensiva, nessun pericolo per Celeste. Per i bolognesi è sempre Deme a fare impazzire la difesa, blocca Renzetti la conclusione di un attaccante giovane ma in grande crescita. L’ex Rimini Pasa, in verticale per Tenkorang esce dalla propria area di rigore Celeste per evitare problemi, è l'unica cosa del San Marino di tutto il primo tempo. Triangolazione perfetta del Sasso Marconi che porta Montanaro di fronte a Rinaldini bravo il portiere a chiudere lo specchio.

Sempre i soliti due anche ad inizio ripresa. Deme per Jassey che non ci arriva per un soffio. C’è solo il Sasso Marconi, destro di Mancini, Rinaldini in angolo. Dal corner perde palla Jassey, Arcopinto anche con il portiere fuori dai pali doveva e poteva fare meglio. Segnali di vivacità San Marino. Ancora Arcopinto di testa, non è la specialità della casa, poi Tenkorang non trova la porta. Nel momento migliore di quelli di Cascione arriva il vantaggio tutto sommato meritato e realizzato dal migliore in campo. Cross di Tarozzi spaccata di Serigne Deme e gol dell’ex. Il senegalese è letteralmente scatenato, Toure lo stende, chiara occasione da gol e per il numero 7 del Titano è rosso diretto. Ancora Deme su punizione, appena alta, poi sull'ennesima iniziativa, di colui che è il caso di dirlo, ha spaccato la partita, esce dal campo stremato. Partita mostruosa la sua.

Potrebbe essere questa l’ultima immagine di Cascione come allenatore del San Marino vedremo le decisioni della società. Quinta sconfitta consecutiva per i biancoazzurri del Titano. Ad Acquaviva, Sasso Marconi batte San Marino 1-0.