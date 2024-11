Il San Marino torna alla vittoria, battuto 1 a 0 il Piacenza

San Marino - Piacenza

Per la prima in panchina di Oberdan Biagioni, il San Marino ospita una nobile decaduta del calcio italiano come il Piacenza. Due squadre che attraversano un momento di grande difficoltà. Un solo punto nelle ultime sei partite per i biancoazzurri, tre pareggi e due sconfitte nelle ultime 5 giornate per gli emiliani. Tra i biancoazzurri torna De Angelis al centro dell'attacco. Ospiti con il tridente, Mauri, Manicone e Iocolano. Dopo 14 minuti si fa male Giometti, dentro Mereghetti. La prima occasione è per il Piacenza. Mauri con il destro, Branduani si salva in angolo. La risposta del San Marino con Di Lauro che mette al centro, Franzini tocca, la palla resta lì ma non c'è nessuno pronto ad intervenire.

Poco prima del riposo si fa male anche Lomolino, entra Biguzzi che dopo un minuto sblocca la partita. Angolo di Arcopinto per la deviazione vincente del difensore, classe 2002. Secondo centro stagionale per Mirco Biguzzi.

La ripresa si apre con il tentativo di Arcopinto, bloccato da Franzini. Poco dopo il Piacenza si divora una clamorosa palla gol. Napoletano da due passi non calcia e Branduani si salva come può.La gara sale di intensità, suggerimento di Miglietta per De Angelis che arriva con un attimo di ritardo. Il Piacenza spinge alla ricerca del pari, il San Marino si difende e prova a ripartire. Recino con il destro, Branduani si oppone.

Minuto 65, splendida progressione di Mauri che poi mette al centro ma non trova nessun compagno di squadra. Subito dopo, tacco di Andreoli per il diagonale di Recino, l'estremo difensore biancoazzurro dice ancora di no. Andreoli prova a mettersi in proprio ma un superlativo Branduani si oppone al destro del centrocampista biancorosso. A due minuti dal termine, Pasa già ammonito, ritarda la battuta di un calcio di punizione, secondo giallo e San Marino in dieci uomini. Al novantesimo, Ruiz Giraldo se ne va via sulla sinistra e mette al centro dove Doria sciupa così il pallone del pareggio.

Dopo sei giornate, il San Marino riassapora il gusto della vittoria mentre il Piacenza esce tra la dura contestazione di centinaia di tifosi biancorossi.