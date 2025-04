Con un gol di Muro ad inizio ripresa, il San Marino vince in trasferta lo scontro diretto contro la Sammaurese. Un successo fondamentale per consentire ai Titani di continuare ad inseguire la salvezza diretta quando mancano 3 partite al termine del campionato. Giovedì nel turno prepasquale il San Marino sarà impegnato in casa contro l'Imolese.