SERIE A Il Sassuolo ferma l'Inter a San Siro, aggancio del Milan

Dopo il ko alla Juve arriva quello alla capolista Inter. Il Sassuolo vince 2-1 sulla squadra di Inzaghi. Una frenata che consente al Milan – vincente 3-1 sul Cagliari - l'aggancio in vetta. Sorride il Napoli che travolge l'Udinese 4-1. Vittoria anche per la Lazio, 2-0 sul Torino. L'Atalanta prosegue la sua marcia con regolarità vincendo 1-0 in casa del Verona. Boccata d'ossigeno per l'Empoli che s'impone 1-0 sulla Salernitana.

