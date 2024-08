Grande soddisfazione per i gemelli sammarinesi Tommaso e Giacomo Benvenuti che ieri sera con la maglia del Sassuolo hanno trionfato nella finale di Supercoppa Primavera battendo per 2 a 0 la Fiorentina. Per gli emiliani si tratta del coronamento di una stagione memorabile. Dopo aver portato a casa il tricolore battendo 3-0 la Roma nella finale del Viola Park lo scorso 31 maggio, i Campioni d’Italia mettono le mani anche sulla Supercoppa Primavera.