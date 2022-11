QATAR 2022 Il Senegal elimina il Qatar, pari tra Olanda ed Ecuador Gli africani vincono 3-1 e, complice l'1-1 tra le due capolista del girone, i padroni di casa sono aritmeticamente fuori.

Il Senegal elimina il Qatar, pari tra Olanda ed Ecuador.

Primo verdetto per il Mondiale, col Qatar padrone di casa che cede 3-1 al Senegal ed è aritmeticamente eliminato. Dia capitalizza un errore difensivo per il vantaggio degli africani, che in avvio di ripresa raddoppiano col colpo di testa di Diedhiou. Sempre di testa anche l'accorcio di Muntari che dà un po' di speranza al Qatar, a stretto giro però il Senegal blinda la vittoria con Dieng, libero di colpire dal cuore dell'area.

A sancire l'eliminazione qatariota è l'1-1 tra Olanda ed Ecuador, che restano in vetta a braccetto. Al vantaggio orange col mancino da fuori di Gakpo, i sudamericani rispondono col capocannoniere del torneo Valencia, che nella ripresa ribadisce in rete la respinta di Noppert su Estupiñan per il suo terzo gol in due partite. Per l'Ecuador anche la traversa di Plata.

