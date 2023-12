SERIE C Il Sestri acciuffa la Vis Pesaro al 92°: 2-2 La doppietta di Karlsson non basta ai biancorossi.

La sfida per l'uscita dai playout non ha vincitori e dunque fa il gioco della Vis Pesaro. Comunque un pari amaro per i biancorossi, che col Sestri Levante ritrovano il vantaggio al 90° e al 92° incassano il 2-2. La Vis si consola staccando di un punto l'Olbia, che ora chiude la zona rossa a braccetto proprio coi liguri.

Non basta la doppietta di Karlsson che la sblocca alla mezz'ora spingendo in rete la bordata in mezzo di Di Paola, sbucato dal nulla sugli sviluppi del suo stesso angolo. Sestri sotto, ma per nemmeno 10': Furno imbuca dalla sinistra e Raggio Garibaldi s'inventa il tocco per Sandri, che controlla e va col mancino del pari.

La Vis ci riprova nel recupero sullo spunto di Sylla, palla a Da Pozzo che sciupa sparando altissimo da due passi. Da qui si va dritti al 74° e al diagonale appena fuori di Ceccacci, il resto, come detto, nel finale.

89' 30", Peixoto lancia, Sylla non interviene e si spalanca il corridoio per l'inserimento di Karlsson, glaciale a tu per tu con Anacoura. Pesaro pregusta il ritorno al successo, invece tempo 75” e il traversone di Gala spiazza la retroguardia biancorossa: Tonucci buca lo stacco, Parlanti la legge bene e si fionda in area, se l'aggiusta di petto e salva il Sestri. Fine dei giochi e per la Vis è più che altro delusione, per un playout staccato, ma non troppo.

