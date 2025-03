Il Sestri Levante ha esonerato l'allenatore Diego Longo: al suo posto tornerà Alberto Ruvo, già alla guida dei liguri dal 2019 al 2021. Il Sestri, reduce dalla sconfitta in extremis con l'Arezzo, si è visto sorpassare dal Legnago e ora occupa l'ultimo posto in classifica, che varrebbe la retrocessione diretta in Serie D.