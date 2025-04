Il Sestri Levante fa il colpo a Carpi (0-2) e aggancia i playout

Carpi - Sestri Levante

Il Sestri vince, tiene la forbice entro gli 8 punti e aggancia il playout: la salvezza per i liguri passa attraverso il doppio confronto con la Lucchese. A Carpi conta solo per gli ospiti, dopo la punizione fuori di Clemenza, c'è il contropiede emiliano con tanto di conclusione che non fa troppi danni. Con la Lucchese avanti contro la Torres, il Sestri deve solo vincere e l'obbligo blocca la scioltezza di manovra. Punizione di Clemenza, Montebugnoli prova il colpo a effetto: né colpo, né effetto. Piu suona la carica, fa mezzo campo senza pressione e conclude fuori non di molto. Ripresa, adesso il Sestri gioca il tutto per tutto, Piu arpiona e va alto. La partita si sblocca grazie ad un errore da matita blu di Theiner che esce malissimo su un innocuo campanile e permette a Clemenza di riagganciare il playout. Certo, con la vittoria, senza dover aspettare i fatti di Lucca. Il Carpi da un qualche segno col collo destro di Puletto. Stappata, la partita diventa anche piacevole, la ripartenza Sestri per chiuderla, il riflesso di Theiner tiene su Podda. Sempre Sestri con testa a salve di Parravicini. E' decisivo invece un altro corner con sponda e girata di Valentini. E' il 2-0 che lascia al Sestri l'idea di potere rimediare in 180 minuti ad una tribolatissima stagione.