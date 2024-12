SERIE C Il Sestri Levante rimonta il Perugia (2-2)

Duro a tal punto di non morire, il Sestri rimonta due volte e tiene il pari contro un Perugia che sta meglio senza essere guarito. Neanche 20 secondi e gli ospiti sono già avanti, Montevago non perdona un erroraccio imperdonabile della difesa di casa con Valentini e Pittino a confezionare il disastro.

Colpito dalla doccia ghiacciata, il Sestri ha il merito di fare la partita. Il gol arriva improvviso, non immeritato. L'azione parte da dietro e mette Durmush a tu per tu con Gemello. Il bulgaro non sbaglia e riporta i liguri in linea di galleggiamento.

Altro giro e altro vantaggio: Mezzoni apre il gas e va poi la mette, Montevago la tocca senza girarla e diventa un assist involontario per Torrasi. Ripresa, minuto 63 Podda prende posizione e tamponata da rigore. Clemenza dal dischetto per il nuovo e definitivo pareggio. Nel finale il Sestri potrebbe anche ribaltare il cielo, col colpo di testa di Parravicini che un metro timbra il palo.

