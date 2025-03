Il Sestri Levante sorprende il Pescara: 3-1 e ingresso in zona playout

La sorpresa della 33a giornata di Serie C la confeziona il Sestri Levante, che batte 3-1 il Pescara, relegando il Milan Futuro all'ultimo posto del girone B e facendo un favore enorme a Torres e Vis Pesaro. In avvio di partita, i liguri sfiorano il pasticcio, con Primasso che alleggerisce in maniera debole verso Guadagno su lancio dalla difesa, innescando Valzania, ma il centrocampista degli abruzzesi conclude di testa addosso al portiere. Ribaltamento di fronte ed è già 1-0 per il Sestri Levante. Calcio di punizione da sinistra di Clemenza, la palla spiove sul secondo palo dove arriva a rimorchio Valentini, che schiaccia di testa e insacca all'incrocio dove Plizzari non può arrivare.

Il vantaggio dei padroni di casa dura solo tre minuti. Alberti, in contropiede, arriva in area e calcia, Guadagno respinge ma non trattiene e sulla palla si fionda come un falco Meazzi, che da dentro all'area piccola spara sotto alla traversa l'1-1. Il Sestri Levante però non si abbatte, si rimette ad attaccare e prima dell'intervallo torna avanti. Lancio lungo a cercare una torre, si crea una mischia in area che premia Podda, lasciato solo. L'esterno rossoblù riceve, si gira e calcia di prima, trovando l'angolo basso alla destra di Plizzari.

Nella ripresa, i liguri sembrano indemoniati e attaccano a spron battuto, segnando il 3-1 già al 5'. Cominetti, servito in profondità, entra in area e salta il portiere, che lo stende. Per l'arbitro è calcio di rigore. Sul dischetto va Clemenza: palla a sinistra, portiere che intuisce ma non ci arriva, ed è doppio vantaggio per il Sestri Levante. A questo punto il Pescara si sveglia e prova a creare qualcosa. Prima Kraja combina bene al limite con un compagno e calcia al volo, Guadagno alza in angolo in tuffo. Poi gli abruzzesi si affidano alle conclusioni da lontanissimo, con Dagasso che al 69' mira all'incrocio dei pali, ma il portiere dei liguri nega il goal un'altra volta.

Da lì alla fine dell'incontro, però, il Pescara non trova altre soluzioni e il Sestri Levante mantiene agevolmente il vantaggio. Finisce 3-1, con i liguri che strappano tre punti fondamentali e salgono dall'ultimo al terzultimo posto, ora in zona playout. Male gli abruzzesi, che si fanno scavalcare dalla Torres e scendono al quarto posto, con il fiato della Vis Pesaro sul collo.