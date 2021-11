SERIE C Il Siena a pezzi cade in casa anche con il Grosseto Siena – Grosseto 1-3. Il dopo Gilardino con Maddaloni si è rivelato un flop per i bianconeri

Il Siena cade in casa anche con il Grosseto, seconda sconfitta consecutiva per Maddaloni, il dopo Gilardino non è servito ai bianconeri per ripartire. Grosseto subito pericoloso con la conclusione di Arras che impegna Lanni con un tuffo a mano aperta. Risposta Siena con Pezzella che si fa tutto il campo in percussione poi un rimpallo favorisce Montiel che non trova la porta per questione di centimetri. Anche sfortunati gli uomini del DS Perinetti, quando Favalli con un missile di sinistro fa vibrare la traversa . Su palla inattiva colpo di testa di Terigi, grande risposta di Barosi . Disanto sporca la conclusione, ma una deviazione fa tremare Barosi, sfera ad un soffio dal palo.

Continua la fiera delle palle gol sprecate da quelli di Maddaloni, è il turno di Bianchi che a tu per tu con Barosi non riesce a superarlo. Il gol meritato del Siena arriva su palla inattiva. Sulla punizione tagliata dentro, sale Terzi e questa volta Barosi non può nulla. Sembrava la fine per un Grosseto fino a li silente e dominato. Ed invece sempre su azione d'angolo, sbaglia completamente l'uscita Lanni, Salvi di testa pareggia. Succede che il Siena si scompone e il Grosseto cresce. Sul cross di Boccardi, Moscati anticipa Favalli e scarica dentro per il sorpasso di una squadra che sembrava domata dopo lo svantaggio. Nel recupero con il più classico dei contropiede il sigillo definitivo, il punto esclamativo con Artioli che rilancia i maremmani in chiave salvezza. Allo Stadio Artemio Franchi di Siena, Grosseto batte Siena 3-1

