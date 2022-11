Il Siena protesta, la Carrarese si prende lo 0-0

Il derby è importante e sentito, l'elettrico Pagliuca suona la carica ed subito bagarre quando un braccio più che sospetto in area carrarese, l'azione continua con Satalino che blocca il tiro di Leone. Per bloccare Pagliuca invece ce ne vogliono 3. La risposta è una capocciata di Capello con Lanni che controlla e poi lo stesso Capello sempre di testa sempre a fil di palo. Prima vera bella occasione è in contropiede, Disanto trova un sentiero interessante, ma apre troppo il piattone. Siena in proiezione offensiva, si vede anche Paloschi. Ma è Lanni a doversi superare per tenere il pari all'intervallo quando un contropiede rifinito da Mercati sembrava poter essere quello giusto. Ripresa da poco o nulla, trovare spazi diventa operazione gigantesca. Belloni prova quindi da molto lontano. Minuto 60' Disanto telecomanda sulla testa di Paloschi, dritto per dritto in zona Satalino. E l'ultima cosa è dalla parte di là con Pelagatti che si alza bene senza trovare la porta. Finisce 0-0 tra due squadre che hanno fatto troppo poco perché non finisse così.