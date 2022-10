SERIE C Il Siena va di corsa (0-2), a Pontedera salta Catalano

Il Siena fa 4 su 6 e va fortissimo. Non c'è partita a Pontedera dove i padroni di casa sono pieni di guai e ancora non hanno vinto una partita. Match che si mette subito dalla parte senese. Troppo scoperta la difesa di Catalano, Belloni si invola, supera anche Siano che lo tocca. Sono passati appena 8 minuti ed è calcio di rigore.

Di Santo di forza nell'angolo per lo 0-1. Non ci sono accenni di reazione, anzi il Siena si da al recupero palla molto alto. Collodel per De Paoli che poteva fare meglio di così. Lo stesso De Paoli prova a rifarsi un po' di tempo dopo quando sceglie la forza e costringe Siano ad arrangiarsi come può. Prima dell'intervallo in mischia, tra Buglio e 2-0 manca appena un numero di scarpa. Ripresa, se il Pontedera pensava a modi per riemergere ecco il più sbagliato.

Suicidio di Shiba, Di Santo fa tutto benissimo compreso l'aggiramento di Siano e il goniometro sul piede destro. Più estemporanea che altro la reazione dei padroni di casa che con il colpo di testa di Catanese infrangono sull'incrocio l'unico spunto degno di andare a referto. Il Siena controlla anche l'ultimo scarabocchio di Nicastro e la mette anche sulla superiorità numerica. Espeche rincorre e abbatte Arras, rosso diretto come da regolamento. Finale con vista sul tris, Arras apparecchia e si ferma sull'esterno rete. Ma per il Siena la festa è già cominciata.

