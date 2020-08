Il Siviglia batte l'Inter e si aggiudica l'Europa League

Il Siviglia ha vinto per la sesta volta l'Europa League battendo l'Inter per 3-2 nella finale giocata a Colonia. Una deviazione sfortunata di Lukaku regala la coppa agli spagnoli, strappandola ai lombardi. "Adesso ci prenderemo due-tre giorni di vacanza, e a mente fredda ci incontreremo", commenta Antonio Conte - "In maniera serena cercheremo di pianificare eventualmente il futuro dell'Inter, con o senza di me".