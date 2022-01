Il sogno di Eriksen: "Il cuore sta bene, sogno il Mondiale"

A 7 mesi dall'arresto cardiaco in campo durante gli Europei, Christian Eriksen è tornato a parlare in una lunga intervista. L'ex Inter, che ora si allena da svincolato, ringrazia tutti per l'affetto e svela il suo sogno: partecipare al Mondiale in Qatar. "È stato importante per me che d'un tratto così tante persone mi abbiano scritto lettere, mandato fiori e augurato di riprendermi in fretta - dice il centrocampista - tante persone che erano state colpite nel profondo dalla mia situazione e volevano farlo sapere a me e alla mia famiglia. L'ho apprezzato tanto. Quando all'ospedale ho cominciato a ricevere fiori, ero imbarazzato. Non era necessario mandarmi fiori solo perché ero morto per cinque minuti. È stato speciale e anche molto carino da parte loro, il loro affetto nei miei confronti mi è stato d'aiuto. Anche dopo 6 mesi la gente continua a scrivermi. Ho ringraziato tutti quelli che ho incontrato di persona. I dottori, i giocatori, la nazionale danese e i miei familiari. Ma voglio ringraziare anche i tifosi che mi hanno mandato migliaia di lettere, mail e fiori, nonché le persone che che ho incontrato per strada in Italia e in Danimarca per il supporto ricevuto. Il mio obiettivo è partecipare al Mondiale in Qatar. Ci sarò, voglio averne la possibilità. È stato nei miei pensieri fin da subito, è un obiettivo e un sogno. So di poter tornare a giocare, mi sento come se nulla fosse successo, il mio corpo sta bene e sono di nuovo in ottima forma. Manca ancora molto al Mondiale e nel frattempo voglio riprendere a giocare e provare che, dopotutto, posso ancora farlo allo stesso livello di prima. Voglio tornare in Nazionale e giocare al Parken, per provare che quanto successo in quello stadio è stato solo un episodio e che non succederà di nuovo, che tutto è passato e che sono ancora degno della nazionale danese. Spetta al CT decidere se come giocatore sarò nelle condizioni di essere impiegato, ma per quel che riguarda le condizioni del mio cuore non ci sono problemi".