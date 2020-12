SERIE C Il Sud Tirol fa sul serio e spiana l'Arezzo La squadra di Vecchi realizza un poker in casa dell'Arezzo e vola in testa alla classifica in coabitazione con il Padova: entrambe sono a 29

In discesa per il Sud Tirol la trasferta di Arezzo. Bastano poco più di 60 secondi a Rover per mettere un pallone radente solo da spingere in porta per uno dei difensori più forti anche in zona goal della categoria, Tait per sbloccare la partita. Reazione toscana niente e in contropiede arriva il raddoppio con lo scatenato Matteo Rover classe 1999 21 anni per lui, che con il piatto destro batte Sala. Resta molto freddo davanti al portiere il poco più che ventenne di cui sentiremo parlare.

Troppa differenza tra le due squadre e al minuto 20 arriva anche il tris. E' un inedito per Casiraghi che sul cross perfetto di Fabbri, di testa, non proprio la sua specialità mette il punto esclamativo ad una contesa che praticamente non c'è mai stata.- Arezzo in totale confusione guardate cosa combina Kodr : passaggio a ritroso che inganna Sala, molto bravo il portiere a riuscire ad evitare l'autogoal clamoroso.

La ripresa è pura accademia e c'è gloria anche per il bosniaco Nermin Karic che da lontano confeziona il poker. Sud Tirol in testa al campionato con il Padova. Allo Stadio Città di Arezzo, Sud Tirol batte Arezzo 4-0



