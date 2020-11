SERIE C Il Sud Tirol in testa, il Padova raggiunge la Feralpi Sono 24 i goal nella dodicesima di Serie C Girone B

La FeralpiSalò piega il Padova con il 20enne Ludovico D'Orazio autore di una doppietta e del rigore procurato per il penalty realizzato da Miracoli.

Il Padova di Mandorlini, ultimamente a corrente alternata, cade dopo aver trovato il vantaggio con Della Latta. Tutto accade in 20 minuti tra il 70° e il 90°. Al gol di Della Latta risponde dopo 40 secondi D'Orazio. Il 2-1 su rigore realizzato da Miracoli. Il tris in contropiede sempre con Ludovico D'Orazio. Prima vittoria per Daniele Di Donato tecnico della Vis Pesaro. I biancorossi aprono con Cannavo di testa. Poi subiscono il pareggio di Biasci e il sorpasso del Carpi sempre con Biasci su calcio di rigore.

Annullato un gol a Carletti apparso regolare poteva essere l'1-3 ed invece la Vis trova il pareggio con D'Eramo e addirittura il controsorpasso con un gran destro di Di Paola. Pareggio tra Virtus Vecom Verona e Mantova. Avanti la Virtus con Pittarello di testa. Nel finale il pareggio del solito Ganz .

